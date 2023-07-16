Росіяни обстріляли 8 громад Сумщини: є пошкодження

У суботу, 15 липня, окупанти обстріляли 8 громад Сумщини. Зафіксовано 137 вибухів і 16 обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Краснопільська громада: артилерійські обстріли (27 вибухів). Пошкоджено три приватні житлові будинки, нежитлову будівлю підприємства, внутрішньобудинковий газопровід, гараж.

Новослобідська громада: росіяни скинули вибухівку з БпЛА (1 вибух).

Білопільська громада: ворог бив із мінометів, гранатометів та артилерії (49 вибухів). Також з літака здійснено пуски НАР (5 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (9 вибухів).

Есманська громада: артилерійський обстріл (5 вибухів), також росіяни скинули вибухівку з БпЛА (2 вибухи).

Хотінська громада: мінометний обстріл (20 вибухів).

Миколаївська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни скинули 16 мін.

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли Запорізьку область, ворожий снаряд потрапив у адміністративну будівлю.