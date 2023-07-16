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Росіяни обстріляли 8 громад Сумщини: є пошкодження

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Росіяни обстріляли 8 громад Сумщини: є пошкодження

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини / Фото: Сумська ОВА

Загарбники продовжують тероризувати прикордоння Сумщини.

У суботу, 15 липня, окупанти обстріляли 8 громад Сумщини. Зафіксовано 137 вибухів і 16 обстрілів. 

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

  • Краснопільська громада: артилерійські обстріли (27 вибухів). Пошкоджено три приватні житлові будинки, нежитлову будівлю підприємства, внутрішньобудинковий газопровід, гараж.
  • Новослобідська громада: росіяни скинули вибухівку з БпЛА (1 вибух).
  • Білопільська громада: ворог бив із мінометів, гранатометів та артилерії (49 вибухів). Також з літака здійснено пуски НАР (5 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (9 вибухів). 
  • Есманська громада: артилерійський обстріл (5 вибухів), також росіяни скинули вибухівку з БпЛА (2 вибухи).
  • Хотінська громада: мінометний обстріл (20 вибухів). 
  • Миколаївська громада: мінометний обстріл (3 вибухи). 
  • Юнаківська громада: росіяни скинули 16 мін.

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли Запорізьку область, ворожий снаряд потрапив у адміністративну будівлю. 

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Дата публікації
Перегляди
54
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