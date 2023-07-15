Росіяни вчергове обстріляли Запорізьку область: деталі

У суботу, 15 липня, окупаційні війська обстріляли село на Запоріжжі. На жаль, є постраждалі.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у телеграмі.

"Росіяни обстріляли селище Степногірськ з "Граду". Влучили по адмінбудівлі селищної ради", – зазначив голова ОП.

Руйнування внаслідок прильоту на Запоріжжі / Фото Андрія Єрмака

Серед постраждалих – дві жінки та один чоловік.

Степногірськ на Запоріжжі / Фото Андрія Єрмака

Нагадаємо, 7 липня у тимчасово окупованому Приморську, що на Запоріжжі, окупанти влаштували "авіашоу". Так, загарбники вирішили політати на вертольоті Ка-52 і відстріляти так звані теплові пастки, щоб збити ракети ПЗРК з прицілу просто над місцевим пляжем. В той час перебували люди, зокрема й діти.

Читайте також: