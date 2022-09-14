Росіянка "Сімба", яка воювала за Україну, загинула на фронті

В 2017-му Оля стала першої контрактницею-іноземкою в Збройних силах, яка отримала українське громадянство під час служби в армії.

На Херсонщині загинула військовослужбовиця Ольга Сімонова - росіянка за походженням, яка воювала за свободу в України, йдеться в ТСН.

Вона родом із Челябінська, дівчині було 34 роки. У 2014 року Оля зреклася російського громадянства, що було її принциповою позицією, та переїхала до Києва.

Спочатку була парамедичкою в добровольчому підрозділі, а в 2017-му Оля стала першої контрактницею-іноземкою в Збройних силах, яка отримала українське громадянство під час служби в армії.

Також читайте Звільнення Харківщини деморалізувало окупанта, і це допомагає тіснити його на Херсонщині

Згодом Оля дослужилася до звання сержанта та була командиром бойової машини піхоти у 24-тій механізованій бригаді імені Короля Данила.

Від лютого боронила найгарячіші точки Луганщини, потім її підрозділ перекинули на Південь. Та навіть у найпекельніші дні боїв, вона переймалася не так за себе, як за тварин, яких любила понад усе. Рятувала їх, вивозячи з Донбасу, та шукала їм новий дім.

А ще Оля Сімонова дуже добре вивчила нашу мову. Вона - приклад того, як справжньою українкою не народжуються, а стають.

Читайте також:

Мешканці звільненого Шевченкового, які пів року жили в страху і під тортурами, не вірили у звільнення

Твоя кров може воювати: українців закликають до донорства, щоб створити стабільний запас

У Лозовій росіяни надпотужною ракетою знищили порожній ліцей