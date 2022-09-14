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Воевавшая за Украину россиянка "Симба" погибла на фронте

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Воевавшая за Украину россиянка "Симба" погибла на фронте

В 2017 году Оля стала первой контрактницей-иностранкой в Вооруженных силах, которая получила украинское гражданство во время службы в армии.

В Херсонской области погибла военнослужащая Ольга Симонова — россиянка по происхождению, которая воевала за свободу в Украине, говорится в ТСН.

Она родом из Челябинска, девушке было 34 года. В 2014 году Оля отреклась от российского гражданства, что было ее принципиальной позицией, и переехала в Киев.

Сначала была парамедиком в добровольческом подразделении, а в 2017 году Оля стала первой контрактницей-иностранкой в Вооруженных силах, которая получила украинское гражданство во время службы в армии.

Впоследствии Оля дослужилась до звания сержанта и была командиром боевой машины пехоты в 24-й механизированной бригаде имени Короля Даниила.

С февраля защищала самые горячие точки Луганщины, затем ее подразделение перебросили на Юг. Но даже в самые адские дни боев, она волновалась не столько за себя, сколько за животных, которых любила больше всего. Спасала их, вывозя из Донбасса, и искала им новый дом.

А еще Оля Симонова очень хорошо выучила наш язык. Она – пример того, как настоящей украинкой не рождаются, а становятся.

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