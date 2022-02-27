Російські війська в Україні вбили вже п’ятьох дітей

Російські війська в Україні вбили вже п’ятьох дітей

Двоє з них – у Києві.

Понад дві сотні життів - цивільних українців, забрали російські убивці, від початку вторгнення. І, на превеликий жаль, поміж жертв кремлівського нелюда - п'ятеро дітей.

Про це повідомляє ТСН.

Ще у перші години нападу, у Чугуєві, на Харківщині, загинув 13-річний хлопчик: його вбило уламками російської ракети. Під час обстрілу на Херсонщині отримав несумісні з життям поранення сімнадцятирічний юнак. Ще одна дитина загинула у Маріуполі - теж внаслідок ворожого обстрілу.

Малюк у Києві помер через поранення, отримані під час вуличного бою. Ще одна жертва російської агресії - шестирічний хлопчик, він теж - киянин.

У лікарні Охматдит, куди доправляють поранених дітей, вчора надходили поранені малюки. Відомо, що на самій лікарні були помічені маячки, ї вдалося ліквідувати.