Російські війська в Україні вбили вже п’ятьох дітей

Двоє з них – у Києві.
Понад дві сотні життів - цивільних українців, забрали російські убивці, від початку вторгнення. І, на превеликий жаль, поміж жертв кремлівського нелюда - п'ятеро дітей.
Про це повідомляє ТСН.
Ще у перші години нападу, у Чугуєві, на Харківщині, загинув 13-річний хлопчик: його вбило уламками російської ракети. Під час обстрілу на Херсонщині отримав несумісні з життям поранення сімнадцятирічний юнак. Ще одна дитина загинула у Маріуполі - теж внаслідок ворожого обстрілу.
Малюк у Києві помер через поранення, отримані під час вуличного бою. Ще одна жертва російської агресії - шестирічний хлопчик, він теж - киянин.
У лікарні Охматдит, куди доправляють поранених дітей, вчора надходили поранені малюки. Відомо, що на самій лікарні були помічені маячки, ї вдалося ліквідувати.