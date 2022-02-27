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"У місті ще досі небезпечно": мер Миколаєва розповів про ситуацію

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"У місті ще досі небезпечно": мер Миколаєва розповів про ситуацію

На вулицях працюють декілька російських ДРГ.

У Миколаєві ніч проти 27 лютого була неспокійною через обстріли російських окупантів. Їхньої техніки в місті зараз немає, адже там нині – танки та бронетехніка Збройних Сил України.

Про це вранці неділі повідомив  мер Микоалєва Олександр Сенкевич.

"Дорогі миколаївці, я перебуваю зараз на Соборній площі. Позаду мене - міськрада. Там майоріє наш український прапор. З того боку навпроти міської ради також стоїть український прапор. Сьогодні в місті є декілька російських ДРГ, які працюють в місті. Але ситуація під контролем. Танки і бронетехніка, які зараз перебувають на території міста, є українськими. Тож будьте уважні, бережіть себе! Що завгодно цієї ночі може трапитися - ракетний удар чи ще щось інше, тому прошу вас не заспокоюватися, а знати, що в місті ще досі небезпечно, але українська армія нас береже. Слава Україні!", - сказав Сенкевич.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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