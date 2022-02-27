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Система SWIFT готує відключення банків Росії

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Система SWIFT готує відключення банків Росії

Національний банк України

Наразі готують виконання юридичних вказівок.

Міжнародна платіжна система SWIFT готується найближчими днями запровадити нові заходи західних країн, спрямовані проти низки російських банків, повідомляє Reuters.

"Ми співпрацюємо з європейськими органами влади, щоб розібратися в деталях заходу, які будуть підпадати під нові заходи, і ми готуємося виконувати юридичні вказівки», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що "низку російських банків буде виключено з SWIFT", а частину активів російського Центрального банку РФ буде заморожено, щоб зупинити військову машину, запущену Володимиром Путіним. "Ми зробимо так, щоб Володимир Путін більше не міг використовувати свої резерви. Ми заморозимо російські активи в банках, ми заморозимо транзакції", – заявила вона.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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