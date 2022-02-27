Система SWIFT готує відключення банків Росії

Наразі готують виконання юридичних вказівок.

Міжнародна платіжна система SWIFT готується найближчими днями запровадити нові заходи західних країн, спрямовані проти низки російських банків, повідомляє Reuters.

"Ми співпрацюємо з європейськими органами влади, щоб розібратися в деталях заходу, які будуть підпадати під нові заходи, і ми готуємося виконувати юридичні вказівки», - йдеться у заяві.

Також читайте Білий дім опублікував заяву про нові економічні санкції проти Росії

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що "низку російських банків буде виключено з SWIFT", а частину активів російського Центрального банку РФ буде заморожено, щоб зупинити військову машину, запущену Володимиром Путіним. "Ми зробимо так, щоб Володимир Путін більше не міг використовувати свої резерви. Ми заморозимо російські активи в банках, ми заморозимо транзакції", – заявила вона.