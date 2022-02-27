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Система SWIFT готовит отключение банков России

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Система SWIFT готовит отключение банков России

Национальный банк Украины

Сейчас готовится выполнение юридических указаний.

Международная платежная система SWIFT готовится в ближайшие дни ввести новые меры западных стран, направленные против ряда российских банков, сообщает Reuters.

"Мы сотрудничаем с европейскими органами власти, чтобы разобраться в деталях мероприятий, которые будут подпадать под новые мероприятия, и мы готовимся выполнять юридические указания", — говорится в заявлении.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что "ряд российских банков будет исключен из SWIFT", а часть активов российского Центрального банка РФ будет заморожена, чтобы остановить военную машину, запущенную Владимиром Путиным. "Мы сделаем так, чтобы Владимир Путин больше не мог использовать свои резервы. Мы заморозим российские активы в банках, мы заморозим транзакции", – заявила она.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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