Система SWIFT готовит отключение банков России

Сейчас готовится выполнение юридических указаний.
Международная платежная система SWIFT готовится в ближайшие дни ввести новые меры западных стран, направленные против ряда российских банков, сообщает Reuters.
"Мы сотрудничаем с европейскими органами власти, чтобы разобраться в деталях мероприятий, которые будут подпадать под новые мероприятия, и мы готовимся выполнять юридические указания", — говорится в заявлении.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что "ряд российских банков будет исключен из SWIFT", а часть активов российского Центрального банка РФ будет заморожена, чтобы остановить военную машину, запущенную Владимиром Путиным. "Мы сделаем так, чтобы Владимир Путин больше не мог использовать свои резервы. Мы заморозим российские активы в банках, мы заморозим транзакции", – заявила она.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- боевые бронированные машины – около 540,
- пушки – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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