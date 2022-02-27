Система SWIFT готовит отключение банков России

Сейчас готовится выполнение юридических указаний.

Международная платежная система SWIFT готовится в ближайшие дни ввести новые меры западных стран, направленные против ряда российских банков, сообщает Reuters.

"Мы сотрудничаем с европейскими органами власти, чтобы разобраться в деталях мероприятий, которые будут подпадать под новые мероприятия, и мы готовимся выполнять юридические указания", — говорится в заявлении.

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Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что "ряд российских банков будет исключен из SWIFT", а часть активов российского Центрального банка РФ будет заморожена, чтобы остановить военную машину, запущенную Владимиром Путиным. "Мы сделаем так, чтобы Владимир Путин больше не мог использовать свои резервы. Мы заморозим российские активы в банках, мы заморозим транзакции", – заявила она.