Астрологічний прогноз на 27 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нестабільне емоційне тло може стати причиною сварок та конфліктів, тому найкраще максимально обмежити спілкування з близькими та любими людьми – не варто ризикувати стосунками з ними.

Символ дня: Корабель.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: синій, сапфіровий.

Щасливі камені дня: смарагд, малахіт, фіолетовий прозорий аметист.

За яку частину тіла відповідає: ноги від колін та нижче.

Хвороби дня: можливі проблеми з кров'ю та лімфатичною системою.

Афоризм дня: "Якщо тобі чогось нестерпно хочеться або ти віриш у щось усією душею, ця енергія обов'язково до тебе повертається" (Лілі Коллінз).

Геометрична фігура дня: зигзаг.

Шлюб та стосунки дня: день нейтральний для укладання шлюбу.

Магія і містика дня: можна і потрібно проводити магічні ритуали, що використовують магічну силу води.

Табу дня: необхідно уникати протягів – застуда може мати серйозні наслідки.

Читайте також: