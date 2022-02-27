Астрологический прогноз на 27 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нестабильный эмоциональный фон может стать причиной ссор и конфликтов, поэтому лучше максимально ограничить общение с близкими и любимыми людьми – не стоит рисковать отношениями с ними.

Символ дня: Корабль.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый.

Счастливые камни дня: изумруд, малахит, лиловый прозрачный аметист.

За какую часть тела отвечает: ноги от колен и ниже.

Болезни дня: вероятны проблемы с кровью и лимфатической системой.

Афоризм дня: "Если тебе чего-то нестерпимо хочется или ты веришь во что-то всей душой, эта энергия обязательно к тебе возвращается" (Лили Коллинз).

Геометрическая фигура дня: зигзаг.

Брак и отношения дня: день нейтрален для заключения брака.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – проводить магические ритуалы, использующие магическую силу воды.

Табу дня: необходимо избегать сквозняков – у простуды могут быть серьезные последствия.

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