Астрологический прогноз на 27 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нестабильный эмоциональный фон может стать причиной ссор и конфликтов, поэтому лучше максимально ограничить общение с близкими и любимыми людьми – не стоит рисковать отношениями с ними.
Символ дня: Корабль.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, сапфировый.
Счастливые камни дня: изумруд, малахит, лиловый прозрачный аметист.
За какую часть тела отвечает: ноги от колен и ниже.
Болезни дня: вероятны проблемы с кровью и лимфатической системой.
Афоризм дня: "Если тебе чего-то нестерпимо хочется или ты веришь во что-то всей душой, эта энергия обязательно к тебе возвращается" (Лили Коллинз).
Геометрическая фигура дня: зигзаг.
Брак и отношения дня: день нейтрален для заключения брака.
Магия и мистика дня: можно – и нужно – проводить магические ритуалы, использующие магическую силу воды.
Табу дня: необходимо избегать сквозняков – у простуды могут быть серьезные последствия.
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