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Шольц виключив втручання НАТО у війну РФ проти України

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Шольц виключив втручання НАТО у війну РФ проти України

Associated Press

За його словами, санкції вже чинять  ефект.

НАТО не втручатиметься у війну, яку РФ веде проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу, 2 березня, під час свого першого візиту до Ізраїлю, повідомляє Spiegel.

"Ми не будемо втручатися військовим чином. Це стосується НАТО, він цього робити не буде, а також усіх інших. Це було б неправильно в цій ситуації", - сказав Шольц.

"Те, що ми робимо, це підтримуємо", – уточнив канцлер, згадавши про фінансову і гуманітарну допомогу.

За його словами, санкції вже чинять  ефект: "Я вважаю, що це правильні рішення".

Він сказав, що працюватиме над тим, щоб мирні переговори між Росією та Україною продовжилися найближчим часом.

"Звичайно, зараз йдеться про те, що дипломатія знову отримує чудовий шанс", - сказав Шольц. При цьому він знову закликав Росію негайно припинити всі військові дії.

"Напади на цивільну інфраструктуру та цивільне населення повинні припинитися", – резюмував він.

Раніше повідомлялось, що США та їх партнери надаватимуть військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні, яка зазнала військової агресії з боку Росії, однак американська армія не буде учасником цього конфлікту.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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