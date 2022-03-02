Шольц виключив втручання НАТО у війну РФ проти України

За його словами, санкції вже чинять ефект.

НАТО не втручатиметься у війну, яку РФ веде проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу, 2 березня, під час свого першого візиту до Ізраїлю, повідомляє Spiegel.

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"Ми не будемо втручатися військовим чином. Це стосується НАТО, він цього робити не буде, а також усіх інших. Це було б неправильно в цій ситуації", - сказав Шольц.

"Те, що ми робимо, це підтримуємо", – уточнив канцлер, згадавши про фінансову і гуманітарну допомогу.

За його словами, санкції вже чинять ефект: "Я вважаю, що це правильні рішення".

Він сказав, що працюватиме над тим, щоб мирні переговори між Росією та Україною продовжилися найближчим часом.

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"Звичайно, зараз йдеться про те, що дипломатія знову отримує чудовий шанс", - сказав Шольц. При цьому він знову закликав Росію негайно припинити всі військові дії.

"Напади на цивільну інфраструктуру та цивільне населення повинні припинитися", – резюмував він.

Раніше повідомлялось, що США та їх партнери надаватимуть військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні, яка зазнала військової агресії з боку Росії, однак американська армія не буде учасником цього конфлікту.