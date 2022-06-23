Сергій Притула за добу зібрав гроші на два Байрактари: "Українці – титани"

Сергій Притула за добу зібрав гроші на два Байрактари: "Українці – титани"

Український ведучий та волонтер Сергій Притула вчора, 22 червня, святкував 41-річчя.

Та знаменитість відмовився від будь-яких подарунків. Замість того, він оголосив про збір коштів, аби придбати три Байрактари для ЗСУ.

Цілу добу українці переказували гроші до благодійного фонду Сергія Притули. Загалом, за 24 години вдалося зібрати гроші на два Байрактари. Із необхідних 500 млн гривень, українці вже зібрали понад 360 млн гривень.

"Друзі, вже добу триває збір на три Байрактари. І знаєте що? Ми вже зібрали 300 мільйонів! Українці - титани, низький уклін кожному. Але не збавляємо темп, наша мета - 500 млн. Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проєкт, і маємо сумарно 366 млн гривень! А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два байрактари", - зазначив Притула у своєму Twitter.

До слова, телеведучий показував, як вчора українці надсилали йому гроші на Байрактари. Притула постійно отримував на телефон сповіщення про перекази коштів.

Також ведучий вчора продав на благодійному аукціоні й свою картину. Всі гроші Сергій також відправив на Байрактари.

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