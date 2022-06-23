Українські сили ППО збили дві російські крилаті ракети над Одеською областю

Над Одещиною 23 червня вдень збили дві російські крилаті ракети.

Про повідомляє оперативне командування "Південь".

Підтвердили збиття ворожих ракет і в Одеській ОВА.

"Одещина. "Мінус" дві ворожі ракети. Дякуємо силам ППО!", - також написав речника штабу ОВА Сергія Братчук.

Варто зазначити, що перед цим телеграм-канали писали, що в Одесі пролунали вибухи. Їх було чути близько 12:04, повідомили кореспонденти Суспільного.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 120-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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