У липні повз Землю пролетить комета з величезним хвостом

П'ять років тому космічний телескоп Габбл помітив велику комету, коли вона наближалася до Сонця між орбітами Сатурна та Урана.

Ця комета стала рекордсменом, яку визнали найдальшою і водночас найактивнішою кометою, колись поміченою на відстані 2,4 мільярда км від Сонця.

Про це пише Cnet.

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Комета C/2017 K2 перебуватиме в найближчій точці до Землі, коли 14 липня пройде через внутрішню частину Сонячної системи.

Однак навіть на такій відстані вона перебуватиме далі від нас, ніж середня відстань між Землею та Марсом. Тому побачити комету без допомоги хоча б невеликого телескопа буде важко.

Після проходження в липні C/2017 K2 продовжуватиме летіти до Сонця протягом усього року, досягнувши своєї найближчої точки у грудні. Її орбіта настільки довга, що вона повернеться лише за кілька мільйонів років.

Раніше стало відомо, що 6 червня 2022 року до нашої планети наблизився астероїд, який належить до групи Атона. Потенційно небезпечний астероїд вчетверо перевищував розмір синього кита.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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