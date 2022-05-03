"Справжні друзі України": Ткаченко розповів про співпрацю з Польщею та Литвою

"Справжні друзі України": Ткаченко розповів про співпрацю з Польщею та Литвою

В умовах протистояння російській агресії очільник Мінкульту назвав Польщу і Литву справжніми друзями. Під час зустрічі міністри говорили про багато речей. Зокрема про санкційний список щодо російських телеканалів та про допомогу в питанні збереження спадщини.

У підтримці України в протистоянні проти російських окупантів Польща і Литва є справжніми друзями України.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Як каже президент Зеленський: "Друзі пізнаються у біді", а Польща і Литва є для нас справжніми друзями. Тому цей візит (візит міністрів культури Польщі та Литви - Ред.) був символічним, з цієї точки зору. Також до війни ми домовлялись, що в межах Люблінського трикутника три міністри зустрінуться в Києві 25 лютого. Тому фактично це було здійснення попередніх домовленостей. Просто через війну візит був відкладений", - зазначив він.

Ткаченко високо оцінив підтримку Польщі та Литви та розповів, про що говорив з колегами під час зустрічі

За словами Ткаченка, під час зустрічі говорили про багато речей. Зокрема про санкційний список щодо російських телеканалів та про допомогу в питанні збереження спадщини.

"Є попередні домовленості щодо допомоги нам стосовно діджиталізації реєстрів спадщини з боку наших колег. Тому вважаю, що це було не просто символічно, але й продуктивно", - сказав він.

Також Ткаченко зазначив, що на підтримку України відбулися масштабні акції.

"У Польщі відбувалося щонайменше дві великі телевізійні акції, які ми робили спільно з нашими колегами, де збиралися кошти, де виступали польські і українські митці. На останньому концерті, який був наприкінці квітня, було зібрано понад 12,5 мільйонів євро для українського гуманітарного фонду. Це перша річ", - сказав він.

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Друга річ, за словами міністра - це спільна праця щодо ініціативи першої леді "Книги без кордонів". Це видання книжок у першу чергу для українських дітей, які перебувають зараз у Польщі.

Також Ткаченко нагадав, що через війну в Україні знищено сотні об'єктів культурної спадщини, які колеги з Польщі зокрема погодилися допомогти оцифрувати.

Щодо санкції проти російських телеканалів, які продовжують мовлення одному із супутників, та зусилля послів країн ЄС у цьому напрямку, очільник Мінкульту зазначив, що це питання є на порядку денному українських колег, і вони одні з найбільш активних лобістів з цього питання.

Крім того, обговорюється й питання подорожей для молоді з Польщі та України та Литви, яка могла б обмінятися досвідом й фактично створити той самий трикутник, який існував у Середні віки.

Раніше Олександр Ткаченко розповів, як зберегти українську культуру та примножити її в умовах війни.

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