Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС їде до Києва (відео)

Лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц вже вирушив до української столиці.
Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц вирушив до Києва.
Відповідне відео з потяга він оприлюднив у Twitter.
"Дорогою до Києва – попереду нас чекає цікава подорож, і поки що можу сказати: все безпечно, все добре, українська влада надзвичайно співпрацює. Приємно бути в цій країні", - йдеться у дописі.
„Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach #Kyiw – wir haben eine interessante Reise vor uns und bis jetzt kann ich nur sagen: ‚Alles sicher, alles gut und die ukrainischen Behörden sind äußerst kooperativ. Es ist schön, in diesem Land zu sein.“ (tm) #Ukraine pic.twitter.com/fEasqyGdQY— Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) May 3, 2022
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, поки українську столицю не відвідає президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.
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