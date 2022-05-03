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Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС їде до Києва (відео)

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Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС їде до Києва (відео)

Лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц вже вирушив до української столиці.

Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц вирушив до Києва.  

Відповідне відео з потяга він оприлюднив у Twitter.

"Дорогою до Києва – попереду нас чекає цікава подорож, і поки що можу сказати: все безпечно, все добре, українська влада надзвичайно співпрацює. Приємно бути в цій країні", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, поки українську столицю не відвідає президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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