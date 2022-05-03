"Абсурд": у Німеччині прокоментували антисемітські заяви Лаврова, що у Гітлера "була єврейська кров"

"Абсурд": у Німеччині прокоментували антисемітські заяви Лаврова, що у Гітлера "була єврейська кров"

Антисемітську заяву російського голови МЗС, який порівняв президента України Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, прокоментували у Німеччині.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебестрейт назвав висловлювання Лаврова, коли він назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами" та порівняв Зеленського з Гітлером, "абсурдом".

Про це повідомляє видання Spiegel.

"Я думаю, що російська пропаганда, яку веде міністр закордонних справ Лавров у цьому випадку, не потребує додаткових коментарів", - сказав Хебестрейт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами". Традиційно він повторив кремлівську пропаганду, що в Україні діють нацисти і заявив, що в Адольфа Гітлера було єврейське походження.

"Яка може бути нацифікація, якщо він (президент України Володимир Зеленський) єврей? Я можу помилятися, але Адольф Гітлер теж мав єврейську кров. Це взагалі нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти зазвичай євреї", - сказав Лавров.

Такою заявою політик спричинив дипломатичний скандал не лише в Україні, а й в Ізраїлі. Своєю чергою, у МЗС України заявили, що "антисемітські випади" міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в бік президента України та євреїв є "абсолютно неприйнятними".

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