Лидер оппозиционной партии Германии ХДС едет в Киев (видео)

Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц уже отправился в украинскую столицу.
Лидер оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц отправился в Киев.
Соответствующее видео с поезда он обнародовал в Twitter.
"По дороге в Киев – впереди нас ждет интересное путешествие, и пока могу сказать: все безопасно, все хорошо, украинские власти чрезвычайно сотрудничают. Приятно быть в этой стране", — говорится в сообщении.
„Эйн Нахт им Шлафвейген во втором Век нах #Kyiw – wir haben eine interessante Reise vor und bis jetzt kann их nur sagen: ‚Alles sicher, all gut und die ukrainischen Behörden sind äußerst kooperativ. Es ist schön, в diesem Land zu sein.“ (tm) #Ukraine pic.twitter.com/fEasqyGdQY— Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) May 3, 2022
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
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