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Лидер оппозиционной партии Германии ХДС едет в Киев (видео)

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Лидер оппозиционной партии Германии ХДС едет в Киев (видео)

Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц уже отправился в украинскую столицу.

Лидер оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц отправился в Киев.

Соответствующее видео с поезда он обнародовал в Twitter.

"По дороге в Киев – впереди нас ждет интересное путешествие, и пока могу сказать: все безопасно, все хорошо, украинские власти чрезвычайно сотрудничают. Приятно быть в этой стране", — говорится в сообщении.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

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