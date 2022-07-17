"Судний день для України": у Медведєва знову істерика – тепер через Крим

Слуга Кремля вчергове погрожує Україні, яка нібито планує атакувати Крим.
Послужник російського диктатора Путіна Дмитро Медведєв пригрозив Україні "судним днем" у разі нібито нападу на Крим.
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ Росії.
Так, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв попередив, що якщо "загрози нападу на Крим з боку Києва будуть реалізовані, то для всіх настане одномоментно "судний день".
"Ось хочу у зв'язку з цим сказати, що цілком очевидно вони розуміють наслідки таких заяв, а наслідки очевидні, що у разі, якщо щось подібне станеться, для них усіх там миттєво настане "судний день", дуже швидкий і важкий, сховатися буде дуже складно", - заявив експрезидент РФ.
Нагадаємо, через невдалу спробу суїциду, до Медведєва приставили психіатра.
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