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"Судний день для України": у Медведєва знову істерика – тепер через Крим

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"Судний день для України": у Медведєва знову істерика – тепер через Крим

Фото: Associated Press

Слуга Кремля вчергове погрожує Україні, яка нібито планує атакувати Крим.

Послужник російського диктатора Путіна Дмитро Медведєв пригрозив Україні "судним днем" у разі нібито нападу на Крим.  

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ Росії. 

Так, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв попередив, що якщо "загрози нападу на Крим з боку Києва будуть реалізовані, то для всіх настане одномоментно "судний день".

"Ось хочу у зв'язку з цим сказати, що цілком очевидно вони розуміють наслідки таких заяв, а наслідки очевидні, що у разі, якщо щось подібне станеться, для них усіх там миттєво настане "судний день", дуже швидкий і важкий, сховатися буде дуже складно", - заявив експрезидент РФ.

Нагадаємо, через невдалу спробу суїциду, до Медведєва приставили психіатра.

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