"HIMARSи працюють та суттєво впливають на хід війни в Україні" - Пентагон

Україна вже отримала вісім систем HIMARS, ще чотири очікує.

Американські ракетно-артилерійські системи високої мобільності HIMARS, які використовуються в Україні, мають непрямий, але значний вплив на операції на лінії фронту з Росією.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Система M142 HIMARS дозволяє запускати одразу кілька високоточних ракет. США вже надали Україні вісім систем, а минулого тижня ми дали обіцянку надіслати ще чотири. У ЗСУ буде загалом 12 систем", – заявив високопоставлений військовий чиновник. – ​​"Українці вражають такі цілі, як склади боєприпасів, постачання, інших матеріально-технічних засобів, центри командування та управління. І всі ці речі безпосередньо впливають на здатність проводити операції на передовій. Тому хоча ЗСУ і не стріляють з HIMARS на передовій, ті дуже впливають на хід війни".

Американський чиновник нагадав, що росіяни незаконно вторглися в Україну 24 лютого 2022 року. Війна між росіянами-окупантами та українцями триває вже 142 дні, зазначив чиновник. І хоча вони досягли певних додаткових успіхів, зробити це було нелегко. Зараз наступ окупантів сповільнився.

"Ми оцінюємо, що російські сили мають обмежені досягнення на північному Донбасі, стримані українською обороною», – сказав чиновник. – "Російські війська продовжують застосовувати невибірковий артилерійський обстріл разом із повітряними та ракетними ударами".

Під Харковом, оцінюють у відомстві, українці продовжують відбивати спроби Росії завоювати позиції. Те ж саме і стосується ситуації і на околицях Слов'янська. Росіяни публічно заявляли, що вони також хотіли зайти до Слов'янська, але досі не змогли цього зробити.

Нагадаємо, Україна отримає дві батареї, не дві системи протиповітряної оборони NASAMS.

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