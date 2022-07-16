Арестович анонсував, що з Кримським мостом "можуть трапитися всілякі неприємності"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Кримський міст не поширюється дана західним партнерам обіцянка України не бити з західного озброєння по Росії.

Кримський міст був незаконно збудований Росією в територіальних водах України та вважається українською територією.

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 16 липня.

"Не бити по Російській Федерації? Так не будемо бити. У нас цілей на території України вистачає. Кримський міст першою частиною проходить територіальними водами України. Це наша територія", – сказав Арестович.

Також читайте Чи може Україна бити з HIMARS та іншої зброї по Криму: відповідь розвідки

Він також анонсував, що з Кримським мостом "можуть трапитися всілякі неприємності".

"Це незаконна споруда, побудована в територіальних водах України. "Вишки Бойка" були незаконно захоплені... Що з ними сталося? На Кримський міст чекає та ж доля", – попередив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про напруження російських окупантів через зброю, яку отримує Україна від західних партнерів. Тож загарбники посилили оборону Кримського мосту.

Кримський міст треба знешкодити, щоб перервати постачання зброї з Росії до Криму - Олег Жданов

Читайте також: