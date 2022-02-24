У Харкові відкрили вільний вхід до метрополітену

Людей перевозять на більш вільні станції метро.
Харківський метрополітен відкрив вільний вхід на всі станції.
Про це повідомив прессекретар Харківського метрополітену Олексій Бітнер.
"Вхід на всі станції метрополітену вільний. У разі великого скупчення людей на станції (кожна станція має обмеження щодо приймання населення) ми перевозитимемо людей на більш вільні станції", — зазначив Бітнер.
"Прохання до пасажирів звертати увагу на інформацію, яку озвучуватимуть через гучний зв'язок на станціях метрополітену", - додав він.
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