"Ворог атакує": в Міноборони звернулися до українців

В Міноборони закликали українців стати на захист своїх міст.

До України 24 лютого вторглася Росія. Ракетних обстрілів зазнали військові частини у багатьох регіонах.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців вступати до лав Сил територіальної оборони.

"Ворог атакує, але наша армія незламна. Україна переходить у режим тотальної оборони. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні. Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні. З собою потрібно мати тільки паспорт", - повідомив Резніков.

Нагадаємо, що військовий експерт вважає, що Україну неможливо окупувати.

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