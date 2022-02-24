"Враг атакует": в Минобороны обратились к украинцам

В Минобороны призвали украинцев встать на защиту своих городов.
В Украину 24 февраля вторглась Россия. Ракетным обстрелам подверглись военные части во многих регионах.
Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев вступать в ряды Сил территориальной обороны.
"Враг атакует, но наша армия несгибаема. Украина переходит в режим тотальной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас стать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе. Чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно в бригады и батальоны Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт", — сообщил Резников.
Напомним, что военный эксперт считает, что Украину невозможно оккупировать.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- Из оккупированного Крыма, России и Белоруссии прорываются танки: список областей.
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