"Враг атакует": в Минобороны обратились к украинцам

В Минобороны призвали украинцев встать на защиту своих городов.

В Украину 24 февраля вторглась Россия. Ракетным обстрелам подверглись военные части во многих регионах.

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев вступать в ряды Сил территориальной обороны.

"Враг атакует, но наша армия несгибаема. Украина переходит в режим тотальной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас стать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе. Чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно в бригады и батальоны Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт", — сообщил Резников.

Напомним, что военный эксперт считает, что Украину невозможно оккупировать.

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