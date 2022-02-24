Мэр Херсона обратился к жителям региона: "Не паникуйте"

Колыхаев призвал сохранять спокойствие.
Не паниковать и стараться не создавать пробки на дорогах, особенно в направлении Николаева, с такими словами херсонский городской голова обратился к горожанам.
Об этом пишет "Суспільне".
"Большая проблема, которая сейчас может быть – это паника. Все структуры работают в штатном режиме — водоканал, облэнерго, газовая компания. Транспорт в городе также работает. Будем работать согласно утвержденному в Кабинете Министров Украины военному положению. Вся информация будет публиковаться в проверенных средствах массовой информации, также созданы депутатские группы, ОСМД", — сказал Игорь Колыхаев.
Ранее стало известно, что с утра херсонцы слышали взрывы. Горел аэропорт.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.