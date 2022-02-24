Мэр Херсона обратился к жителям региона: "Не паникуйте"

Колыхаев призвал сохранять спокойствие.

Не паниковать и стараться не создавать пробки на дорогах, особенно в направлении Николаева, с такими словами херсонский городской голова обратился к горожанам.

Об этом пишет "Суспільне".

"Большая проблема, которая сейчас может быть – это паника. Все структуры работают в штатном режиме — водоканал, облэнерго, газовая компания. Транспорт в городе также работает. Будем работать согласно утвержденному в Кабинете Министров Украины военному положению. Вся информация будет публиковаться в проверенных средствах массовой информации, также созданы депутатские группы, ОСМД", — сказал Игорь Колыхаев.

Ранее стало известно, что с утра херсонцы слышали взрывы. Горел аэропорт.