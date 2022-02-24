Мер Херсона звернувся до жителів регіону: "Не панікуйте"

Колихаєв закликав зберігати спокій.

Не панікувати та намагатись не створювати затори на дорогах, особливо у напрямку Миколаєва, з такими словами херсонський міський голова звернувся до містян.

Про це пише “Суспільне”.

"Велика проблема, яка зараз може бути – це паніка. Всі структури працюють в штатному режимі - водоканал, обленерго, газова компанія. Транспорт у місті також працює. Будемо працювати згідно затверджено у Кабінеті Міністрів України військового положення. Вся інформація буде оприлюватись у перевірених засобах масової інформації, також створені депутатські групи, ОСББ", - сказав Ігор Колихаєв.

Раніше стало відомо, що від ранку херсонці чули вибухи. Горів аеропорт.