Регіон щодня приймає десятки тисяч осіб: когось - транзитом, а хтось - залишається.

У Хмельницькій області розгорнуть наметові містечка, розмістити ще більшу кількість переселенців.

Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, область щодня приймає десятки тисяч вимушених переселенців. Хтось

зупиняються лише на кілька діб, а хтось залишається на невизначений час.

В обласному центрі функціонують місця для розміщення переселенців. Втім, їхня кількість обмежена. Саме тому виникла ідея створити ще й додаткові палаткові містечка.

"З кожним днем до нас прибуває все більше людей. Хмельниччина тримає гуманітарний фронт. Зараз розглядається варіант побудови палаткових містечок на території області, щоб можна було більше людей залишити, щоб вони могли тут жити і функціонувати", - каже Сергій Гамалій.

Крім того, переселенців планують залучати до роботи. Зокрема, вчителів та вихователів планують долучити до навчального процесу. Своєю чергою, діти вимушених переселенців зможуть навчатись на території Хмельницької громади.

Крім того, близько ста підприємств виявило бажання переїхати на Хмельниччину зі зони бойових дій. Наразі в області шукають місця для їхнього розміщення.