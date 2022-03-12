Росія внесла мера Житомира до "чорного списку"

У соцмережі міського голови з'явилися його особисті старі фото з Донбасу.

Російська Федерація внесла міського голову Житомира Сергія Сухомлина до "чорного списку".

Про це розповів мер у своєму вечірньому відеозверненні 11 березня.

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За словами Сухомлина, сталося це через його допис у Facebook. Йдеться про фото, зроблені на Донбасі ще 2014-го.

"Сьогодні зранку ще була одна приємна для мене новина, коли мене росія включила в "чорний список" ЗСУ за вчорашній мій пост щодо Слов'янська. 30 серпня (2014 року), коли я там був, відвідував наших хлопців, відвозив гуманітарку від житомирян. Слов'янськ уже давним-давно був українським містом. І таким він і залишиться. Але для мене це визнання, визнання для всього Житомира, що Житомир – місто сильних людей", - розповів мер.

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