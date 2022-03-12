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У Миколаєві точаться запеклі бої із окупантами — ДПСУ

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ДПСУ опублікувала відео боїв у Миколаєві. Інших деталей про ситуацію в місті поки немає.

У Миколаєві тривають запеклі бої із російськими загарбниками.

Про це інформує Держприкордонслужба.

"Зараз в Миколаєві йдуть запеклі бої", — йдеться в повідомленні повідомленні.

Нагадаємо, що під обстріл окупантів потрапила онкологічна лікарня у Миколаєві. Увечері 11 березня російські окупанти почали хаотичну стрілянину по Миколаєву, чути вибухи та видно пожежі.

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