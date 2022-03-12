У Миколаєві точаться запеклі бої із окупантами — ДПСУ

ДПСУ опублікувала відео боїв у Миколаєві. Інших деталей про ситуацію в місті поки немає.
У Миколаєві тривають запеклі бої із російськими загарбниками.
Про це інформує Держприкордонслужба.
"Зараз в Миколаєві йдуть запеклі бої", — йдеться в повідомленні повідомленні.
Нагадаємо, що під обстріл окупантів потрапила онкологічна лікарня у Миколаєві. Увечері 11 березня російські окупанти почали хаотичну стрілянину по Миколаєву, чути вибухи та видно пожежі.
Читайте також:
- NYT, ВВС, CNN: Кім заявив, що познімати героїчний Миколаїв приїздить безпрецедентна кількість іноземних ЗМІ
- У Миколаєві жителі багатоповерхівки пробили стіну, щоб годувати кішку, яку у зачиненій квартирі залишили господарі
- Миколаїв отримав підкріплення і готується бити ворога: голова ОВА Віталій Кім