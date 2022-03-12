В Николаеве идут ожесточенные бои с оккупантами — ГПСУ

ГПСУ опубликовала видео боев в Николаеве. Других деталей о ситуации в городе пока нет.
В Николаеве продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками.
Об этом информирует Госпогранслужба.
"Сейчас в Николаеве идут ожесточенные бои", — говорится в сообщении.
Напомним, что под обстрел оккупантов попала онкологическая больница в Николаеве. Вечером 11 марта российские оккупанты начали хаотическую стрельбу по Николаеву, слышны взрывы и видны пожары.
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