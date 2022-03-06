Таропрогноз на 7-13 марта 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают успокоиться в трудную минуту.

Карты Таро являются уникальным способом гадания, ведь на 78 открытках символически изображены сфера любви, финансов, интеллекта и борьба за лучшую жизнь. Карты Таро давно перестали быть "инструментом для избранных" и кто-либо может их трактовать, лишь немного поупражнявшись. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – 7-13 марта 2022 года – от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Двойка жезлов"

Сердечные дела в течение следующей недели характеризует карта Таро под названием "Двойка жезлов", которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам карт Таро. Эта карта также представляет стихию жезлов, что символизирует энергичность и действенность.

Эта карта рекомендует быть дипломатическими, но не сильно связывать себя цепями любви. Будьте открыты в своем решении. Попытайтесь помедитировать и поразмышлять над тем, почему вы в отношениях иногда ведете себя нейтрально, что забываете об обязанностях и теряете интерес к партнеру.

Подумайте, как вы можете вдохновлять друг друга. Также помните о том, что раньше нужного времени с точки зрения вселенной ничего не решится. В лучшем случае все станет на свои места, но есть значительный риск развития патовой ситуации. Эта карта Таро говорит и о том, что партнеры должны преодолеть свой страх и озвучить дальнейшие намерения об отношениях, чтобы заложить тем самым крепкий фундамент для развития.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Состояние рабочих дел в течение следующих семи дней иллюстрирует карта Таро под названием "Рыцарь жезлов", она принадлежит к так называемым фигурным картам или картам двора и представляет стихию жезлов, о которой говорилось выше. Согласно советам Таро, карта говорит о том, что "достаточно ждать, стоит попробовать поиграть с огнем и не обжечься".

Хорошо задумывайтесь над тем не упускаете ли вы что-то важное во время ежедневной рабочей суеты. Лучше радуйтесь тому моменту, когда вы "горите" на работе, действуйте и это безоговорочно даст успешные плоды. Поддайте жару, наберитесь мужества и покажите, что вы можете трудиться изо всех сил. Кайфуйте от дела и вдохновляйте внутренним огнем других людей.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Восьмерка кубков"

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Не беспокойтесь о том, куда приведет вас отдельный шаг. Только тот, кто смотрит далеко, находит верный путь. Такими философскими словами можно охарактеризовать следующую карту Таро под названием "Восьмерка кубков", которая будет символизировать все наступающие семь дней относительно финансов в вашей жизни. Эта карта принадлежит к младшим арканам Таро и представляет стихию пентаклей, отвечающую за деньги и финансы.

Для того чтобы развиваться финансово, прежде всего освободитесь от старой "трясины". И только тогда — смело шагайте вперед. Вы об этом не пожалеете. Попытайтесь то, на что раньше не решались. Но сначала немного погуляйте в одиночестве и хорошенько все обдумайте.

Подумайте о том, что держит вас за предыдущие провалы. Можете ли вы освободиться от этих ограничений. Перед вами стоит вполне достижимая цель, но нужно освободиться от старых представлений и привычек. Проложите новый путь, даже если сначала он будет трудным. Помните о том, что мужество – это страх, прочитавший молитву.

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