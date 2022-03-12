РФ рассматривает два варианта ядерного шантажа — глава ГУР

По словам Кирилла Буданова, Кремль переходит к ядерному шантажу, ведь планы на скорый захват Украины провалились.

Россия рассматривает два варианта ядерного шантажа, но в любом случае намерена обвинить Украину. Какой из вариантов выберет Кремль, пока неизвестно.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, передает "Укринформ".

"Первый — это масштабное поджигание радиоактивных лесов. Поднимется сразу радиоактивное облако, и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второй — применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же. Что в первом, что во втором случае российское руководство должно обвинить именно Украину", — сообщил Буданов.

Глава ГУР обратил внимание, что Кремль не впервые прибегает к ядерному шантажу. Россияне уже обстреляли блоки Запорожской атомной электростанции, а также нанесли ракетный удар по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого находится экспериментальный ядерный реактор.

"Цель всего этого — устрашение. Теперь российское руководство понимает, что их планы скорой кампании провалились, и они переходят к ядерному шантажу", — считает Буданов.

По его словам, ядерный терроризм, экоцид и экологическая катастрофа могут затронуть как Европу, так и Россию. Но больше всего пострадают Беларусь и Украина.

Напомним, что кафиры используют Запорожскую АЭС как военную базу. Запорожская АЭС и город Энергодар все еще находятся под контролем военных формирований РФ.

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