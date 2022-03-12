Блинкен пообщался с Кулебой: что обсуждали

Блинкен пообщался с Кулебой: что обсуждали

Блинкен также познакомил Кулебу с действиями США их партеров по наращиванию давления на Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонной беседы обсудили итоги встречи украинского министра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на американский госдепартамент.

"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить трехстороннюю встречу министра с главами МИД России Сергеем Лавровым и Турции Мевлютом Чавушоглу", - говорится в сообщении.

Блинкен также познакомил Кулебу с действиями США их партеров по наращиванию давления на Россию, "поддержке народа Украины в области безопасности, экономической и гуманитарной областях".

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