Польша увеличивает численность армии и расходы на нее

Польша увеличивает численность армии и расходы на нее

Численность польской армии будет увеличена со 110 тысяч до 250 тыс. военных

Сейм Польши 11 марта принял закон о защите отечества. Решение было принято практически единогласно: 450 депутатов высказались за, против не голосовал никто, и только 5 воздержались.

"В это тяжелое время войны, продолжающейся за нашей восточной границей, среди темных образов насилия мы показываем примеры солидарности и общей заботы о безопасности Польши и всей Европы", — отметил в Facebook польский премьер Матеуш Моравецкий.

Затем документ должен рассмотреть Сенат и подписать президент Анджей Дуда.

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Как сообщает OKO.press, закон предусматривает увеличение финансирования армии до 3% ВВП с 2023 года. Численность армии будет увеличена со 110 тысяч до 250 тыс. военных и отдельно 50 тысяч войск территориальной обороны.

Закон предусматривает дополнительные финансовые и социальные стимулы для привлечения мужчин в армию. Документ также предусматривает создание нового рода войск по борьбе с киберпреступностью.

Напомним, что Владимир Зеленский обратился к полякам со словами благодарности.

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