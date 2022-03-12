Польща збільшує чисельність армії та витрати на військо

Чисельність польської армії буде збільшена з 110 тисяч до 250 тис. військових

Сейм Польщі 11 березня ухвалив закон про захист вітчизни. Рішення було ухвалене практично одоголосно: 450 депутатів висловилися за, проти не голосував ніхто, і тільки 5 утрималися.

"У цей важкий час війни, що триває за нашим східним кордоном, серед темних образів насилля ми показуємо приклади солідарності та спільної турботи про безпеку Польщі та всієї Європи", — зазначив у Facebook польський прем’єр Матеуш Моравецький.

Далі документ має розглянути Сенат та підписати президент Анджей Дуда.

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Як повідомляє OKO.press, закон передбачає збільшення фінансування армії до 3% ВВП від 2023 року. Чисельність армії буде збільшена з 110 тисяч до 250 тис. військових та окремо 50 тисяч військ територіальної оборони.

Закон передбачає додаткові фінансові та соціальні стимули для залучення чоловіків до армії. Документ також передбачає створення нового роду військ для боротьби з кіберзлочинністю.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський звернувся до поляків із словами вдячності.

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