Варшава та Краків більше не можуть приймати українців, які втікають від війни

За два тижні Варшава вже прийняла 200 000 тисяч біженців з України.
У двох містах Польщі - Варшаві та Кракові - не зможуть більше приймати українців, які покидають країну через війну.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
За даними ДПСУ, за два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців. Варшава вже прийняла 200 000 тисяч біженців з України і не в змозі прийняти більше.
Нагадаємо, Wizz Air продовжила термін використання 100 тис. безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з Європи. Йдеться про близькомагістральні рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.
Читайте також:
- ВОЄННИЙ СТАН: ЩО ВІН ОЗНАЧАЄ І ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕННЯ
- Звання в армії України (ЗСУ)
- Хто такі хакери з Anonymous
- Що таке репарації
- Що таке закрите небо
- Хто такі вагнерівці
- Що таке демілітаризація