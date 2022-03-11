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Варшава та Краків більше не можуть приймати українців, які втікають від війни

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Варшава та Краків більше не можуть приймати українців, які втікають від війни

Associated Press

За два тижні Варшава вже прийняла 200 000 тисяч біженців з України.

У двох містах Польщі - Варшаві та Кракові - не зможуть більше приймати українців, які покидають країну через війну.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, за два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців. Варшава вже прийняла 200 000 тисяч біженців з України і не в змозі прийняти більше.

Нагадаємо, Wizz Air продовжила термін використання 100 тис. безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з Європи. Йдеться про близькомагістральні рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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