Варшава та Краків більше не можуть приймати українців, які втікають від війни

Варшава та Краків більше не можуть приймати українців, які втікають від війни

За два тижні Варшава вже прийняла 200 000 тисяч біженців з України.

У двох містах Польщі - Варшаві та Кракові - не зможуть більше приймати українців, які покидають країну через війну.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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За даними ДПСУ, за два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців. Варшава вже прийняла 200 000 тисяч біженців з України і не в змозі прийняти більше.

Нагадаємо, Wizz Air продовжила термін використання 100 тис. безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з Європи. Йдеться про близькомагістральні рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

ТСН.ua

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