Блінкен поспілкувався з Кулебою: що обговорювали

Блінкен поспілкувався з Кулебою: що обговорювали

Блінкен також познайомив Кулебу з діями США їхніх партерів із нарощування тиску на Росію.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної бесіди обговорили підсумки зустрічі українського міністра з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на американський Держдепартамент.

"Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен поговорив сьогодні з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити тристоронню зустріч міністра з головами МЗС Росії Сергієм Лавровим та Туреччини Мевлютом Чавушоглу", — йдеться у повідомленні.

Блінкен також познайомив Кулебу з діями США їхніх партерів із нарощування тиску на Росію, "підтримці народу України в галузі безпеки, економічної та гуманітарної сфер".

Читайте також: