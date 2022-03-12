РФ розглядає два варіанти ядерного шантажу — голова ГУР

За словами Кирила Буданова, Кремль переходить до ядерного шантажу, адже плани на швидке захоплення України провалилися.

Росія розглядає два варіанти ядерного шантажу, але у будь-якому випадку має намір звинуватити Україну. Який з варіантів обере Кремль, поки невідомо.

Про це розповів голова Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, передає "Укрінформ".

"Перший — це масштабне підпалювання радіоактивних лісів. Підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Другий — застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну", — повідомив Буданов.

Голова ГУР звернув увагу, що Кремль не вперше вдається до ядерного шантажу. Росіяни уже обстріляли блоки Запорізької атомної електростанції, а також завдали ракетного удару по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор.

"Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", — вважає Буданов.

За його словами, ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа може зачепити як Європу, так і Росію. Але найбільше постраждають Білорусь і Україна.

Нагадаємо, що окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Запорізька АЕС та місто Енергодар досі перебувають під контролем військових формувань РФ.

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