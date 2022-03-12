В Польше задержали мошенников, требовавших деньги от украинских беженцев

В Польше задержали мошенников, требовавших деньги от украинских беженцев

Злоумышленники хотели заработать на горе людей. За мошенничество им грозит до 8 лет лишения свободы.

В Польше полицейские задержали двух человек, требовавших от беженцев из Украины деньги.

Об этом сообщает "Польское радио".

Злоумышленники предложили украинцам бесплатно перевезти их в Германию. Однако во время дороги потребовали 150 евро оплаты за свои услуги.

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Группа из четырех украинских женщин и троих детей хотела добраться в Германию. Подвезти вынужденных переселенцев предложила женщина и ее знакомый. Однако в пути мошенники потребовали по 150 евро за каждого пассажира. Женщины попросили остановиться и вернулись в пункт приема беженцев. Там к ним подошел полицейский, обративший внимание, что украинки —в слезах.

Польские стражи порядка задержали злоумышленников. За мошенничество им грозит до 8 лет лишения свободы.

"Эти люди хотели заработать на человеческом горе, они обманывали беженцев, убегающих от войны в Украине. Поэтому они заслуживают самого большого осуждения", — отметил спикер главного управления полиции инспектор Мариуш Царка.

Напомним, что в Польше 49-летний мужчина поиздевался над сбежавшей от войны 19-летней украинкой.

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