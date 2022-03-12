Россия внесла мэра Житомира в "черный список"

В соцсети мэра появились его личные старые фото из Донбасса.

Российская Федерация внесла городского главу Житомира Сергея Сухомлина в "черный список".

Об этом рассказал мэр в своем вечернем видеообращении 11 марта.

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По словам Сухомлина, произошло это из-за его сообщения в Facebook. Речь идет о фото, сделанных на Донбассе еще в 2014 году.

"Сегодня утром еще была одна приятная для меня новость, когда меня россия включила в черный список ВСУ за вчерашний мой пост относительно Славянска. 30 августа (2014 года), когда я там был, посещал наших ребят, отвозил гуманитарку от житомирян. Славянск уже давным-давно был украинским городом. И таким он и останется. Но для меня это признание, признание для всего Житомира, что Житомир – город сильных людей", — рассказал мэр.

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