У Коломиї щодня звучатиме "живий" гімн України - відео

Державний гімн буде звучати з вежі міської ратуші.

У Коломиї на Прикарпатті щодня звучатиме “живий” гімн України.

Про це повідомив у своєму Facebook мер міста Богдан Станіславський.

За його словами, таким чином хочуть піднімати дух мешканців міста, а також переселенців з регіонів, що сильно потерпають від російської агресії.

“Ми всіма проявами показуємо, що дух українців - незламний! Так було й так буде”, – наголосив очільник Коломиї.

Щодня на ратуші звучатиме Гімн України. Щодня на ратуші звучатиме Гімн України. Від сьогодні щодня о 12:00 з вежі ратуші трубачі гратимуть Гімн України. Дякую за ідею та організацію Олександру Чемерису та Ярославу Магасу. Ми всіма проявами показуємо, що дух українців - незламний! Так було й так буде. Все буде Україна Опубликовано Богдан Станіславський Суббота, 12 марта 2022 г.

Ідея "живого" гімну прийшла на думку Олександру Чемерису та Ярославу Магасу. Тому тепер щодня у Коломиї о 12:00 з вежі ратуші звучатиме Гімн України.

Як повідомлялося, у Коломиї таксист "задер" ціну до 400 гривень для переселенців. Інцидент стався 7 березня. Випадок зафіксували правоохоронці. Люди їхали від місцевого військкомату до району “Канада”.

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