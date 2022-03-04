У Миколаївській області окупанти розстріляли директора школи

Загарбники увірвалися до школи.
У Миколаївській області зафіксували перший випадок вбивства російськими військовими цивільного населення.
Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
“Відходячи з Баштанки, колона заїхала в цей населений пункт, увірвалися у школу, захопили її та розстріляли директора школи”, — сказав він.
Про який населений пункт йде мова - не повідомляється.
Раніше стало відомо, що українські військові захопили російську військову техніку під Миколаєвом.
"Віджали у російських "братів" отакий апарат! Будемо сподіватися, що він більше не буде стріляти по мирним українським людям", - повідомив український військовий.