У Миколаївській області окупанти розстріляли директора школи

Загарбники увірвалися до школи.

У Миколаївській області зафіксували перший випадок вбивства російськими військовими цивільного населення.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

“Відходячи з Баштанки, колона заїхала в цей населений пункт, увірвалися у школу, захопили її та розстріляли директора школи”, — сказав він.

Про який населений пункт йде мова - не повідомляється.

Раніше стало відомо, що українські військові захопили російську військову техніку під Миколаєвом.

"Віджали у російських "братів" отакий апарат! Будемо сподіватися, що він більше не буде стріляти по мирним українським людям", - повідомив український військовий.