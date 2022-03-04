Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя

Вона під контролем окупантів.

Російська армія оточила телевізійну вежу в Мелітополі Запорізької області.

Про це з посиланням на міськраду повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. “Вона під їхнім контролем”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 3 березня російські окупанти захопили у Херсоні телевежу та телерадіомовлення. Від ранку 4 березня через приставку Т2 окупанти почали транслювати російські телеканали та радіоканали.