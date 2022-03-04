Российские военные оцепили телевизионную башню Мелитополя

Она находится под контролем оккупантов.

Российская армия оцепила телевизионную башню в Мелитополе Запорожской области.

Об этом со ссылкой на горсовет сообщили в Запорожской областной военной администрации. "Она под их контролем", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 3 марта российские оккупанты захватили в Херсоне телебашню. и телерадиовещания. С утра 4 марта через приставку Т2 оккупанты начали транслировать российские телеканалы и радиоканалы.