У Новій Каховці пролунали вибухи - соцмережі (відео)

За непідтвердженою інформацією, одне з влучань поцілило по мосту через Каховську ГЕС.

У соцмережах пишуть про "прильоти" в окупованій Новій Каховці.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

За непідтвердженою інформацією, одне з влучань поцілило по мосту через каховську ГЕС. Жителі міста з багатьох районів повідомляють, що чують звуки стрілецької зброї.

Крім того, повідомляється про вибухи у Скадовську, Чорнобаївці та Олешках..

Офіційного підтвердження наразі немає.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи в районі Антонівського мосту: фото, відео.