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У Новій Каховці пролунали вибухи - соцмережі (відео)

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За непідтвердженою інформацією, одне з влучань поцілило по мосту через Каховську ГЕС.

У соцмережах пишуть про "прильоти" в окупованій Новій Каховці.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали. 

За непідтвердженою інформацією, одне з влучань поцілило по мосту через каховську ГЕС. Жителі міста з багатьох районів повідомляють, що чують звуки стрілецької зброї.

Крім того, повідомляється про вибухи у Скадовську, Чорнобаївці та Олешках..

Офіційного підтвердження наразі немає.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи в районі Антонівського мосту: фото, відео.

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