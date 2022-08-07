У Новій Каховці пролунали вибухи - соцмережі (відео)

За непідтвердженою інформацією, одне з влучань поцілило по мосту через Каховську ГЕС.
У соцмережах пишуть про "прильоти" в окупованій Новій Каховці.
Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.
За непідтвердженою інформацією, одне з влучань поцілило по мосту через каховську ГЕС. Жителі міста з багатьох районів повідомляють, що чують звуки стрілецької зброї.
Крім того, повідомляється про вибухи у Скадовську, Чорнобаївці та Олешках..
Офіційного підтвердження наразі немає.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи в районі Антонівського мосту: фото, відео.