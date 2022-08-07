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В Новой Каховке прогремели взрывы — соцсети (видео)

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В Новой Каховке прогремели взрывы — соцсети (видео)

Фото: Херсон online

По неподтвержденной информации, одно из попаданий попало по мосту через Каховскую ГЭС.

В соцсетях пишут о "прилетах" в оккупированной Новой Каховке.

Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.

По неподтвержденной информации, одно из попаданий попало по мосту через каховскую ГЭС. Жители города из многих районов сообщают, что слышат звуки стрелкового оружия.

Кроме того, сообщается о взрывах в Скадовске, Чернобаевке и Олешках.

Официального подтверждения пока нет.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы в районе Антоновского моста: фото, видео.

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