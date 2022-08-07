В Новой Каховке прогремели взрывы — соцсети (видео)

По неподтвержденной информации, одно из попаданий попало по мосту через Каховскую ГЭС.
В соцсетях пишут о "прилетах" в оккупированной Новой Каховке.
Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.
По неподтвержденной информации, одно из попаданий попало по мосту через каховскую ГЭС. Жители города из многих районов сообщают, что слышат звуки стрелкового оружия.
Кроме того, сообщается о взрывах в Скадовске, Чернобаевке и Олешках.
Официального подтверждения пока нет.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы в районе Антоновского моста: фото, видео.