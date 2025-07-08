Удар РФ по "Охматдиту": ГУР опублікувало дані про майора, причетного до терористичної атаки

Денис Шейнов

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Минулого року 8 липня армія РФ завдала ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві, воєнна розвідка України публікує інформацію про одного з відповідальних за підготовку цього воєнного злочину військовослужбовця армії агресора.

Про це повідомляє ГУР МО.

Що відомо про воєнного злочинця

За даними розвідки, майор ЗС РФ Шейнов Денис Алєксєєвіч — начальник спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей.

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«Майор Шейнов за своїми функціональними обов’язками начальника спеціальної інженерної служби відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації», — зазначили у ГУР.

Також відомо, що воєнний злочинець Шейнов:

народився 30 січня 1978 року в Саратові;

паспорт: серія 6302 №906672, виданий 15 березня 2002 року відділом внутрішніх справ кіровського району міста Саратова;

випускник саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ. 2018 року перебував у Сирії, де виконував так звані спеціальні завдання;

нагороджений медалями «За воинскую доблесть» II ст. (2000), «За отличие в военной службе» I ст. (2015), «Участнику военной операции в Сирии» (2019);

одружений із Шабаловою Оленою Михайлівною, народженою 30 квітня 1976 року, має сина та доньку;

постійна адреса проживання родини московитів: м. Саратов, вул. Батавіна, буд. 12, кв. 266.

ГУР МО України нагадує: за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.

Раніше українська військова розвідка опублікувала дані понад 70 підприємств — розробників і виробників ракети Х-101, на які досі не накладені західні санкції. Саме такою ракетою ворог ударив по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

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Цього ж дня рік тому, 8 липня 2024-го, Росія цілеспрямовано вдарила крилатою ракетою Х-101 по одному з корпусів «Охматдиту». Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще понад 50 — постраждали, зокрема діти.

У перші роковини удару по лікарні ГУР на порталі War&Sanctions опублікувало дані понад 70 підприємств ­— розробників і виробників ракети Х-101 та її складників: від турбореактивного двигуна і системи наведення до електроніки, підшипників і поковок. На десятки з цих підприємств досі не накладені обмеження з боку жодної з країн санкційної коаліції. Компанії зберігають доступ до обладнання, компонентної бази та технологій, критично необхідних для виробництва ракет.