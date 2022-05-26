Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українська ППО збила російську ракету над Сумами

Дата публікації
Перегляди
1590
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українська ППО збила російську ракету над Сумами

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Армія держави-терористки Російської Федерації випустила ракети по Сумській області. 

У четвер, 26 травня, українським силам протиповітряної оборони вдалося збити ворожий об'єкт у небі над обласним центром. 

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні опівдні наші сили ППО збили ворожу ракету над Сумами", - йдеться у повідомленні очільника ОВА. 

До слова, повітряну тривогу в області було оголошено о 12:12. Про відбій тривоги повдомили о 12:31.

Як повідомлялося, у четвер, 26 травня, окупанти країни-агресорки Росії знову обстріляли Харків. За попередньою інформацією ОВА, внаслідок обстрілів семеро осіб постраждали. Крім того, четверо загиблих. 

Читайте також:

Розплата неминуча: як гинули одіозні зрадники України за роки війни

Розплата неминуча: як гинули одіозні зрадники України за роки війни
Наступна публікація