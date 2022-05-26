Українська ППО збила російську ракету над Сумами

Армія держави-терористки Російської Федерації випустила ракети по Сумській області.
У четвер, 26 травня, українським силам протиповітряної оборони вдалося збити ворожий об'єкт у небі над обласним центром.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Сьогодні опівдні наші сили ППО збили ворожу ракету над Сумами", - йдеться у повідомленні очільника ОВА.
До слова, повітряну тривогу в області було оголошено о 12:12. Про відбій тривоги повдомили о 12:31.
Як повідомлялося, у четвер, 26 травня, окупанти країни-агресорки Росії знову обстріляли Харків. За попередньою інформацією ОВА, внаслідок обстрілів семеро осіб постраждали. Крім того, четверо загиблих.
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