В Одесі лунають вибухи

У Мережі публікують відео, на якому густий чорний стовп диму здіймається над місто.
Вранці у понеділок, 24 червня, в Одесі пролунали вибухи. Перед цим в області оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Суспільне.
Звуки вибухів пролунали одразу після тривоги.
Додамо, о 08:05 у Повітряних силах ЗСУ попереджували про ворожі ракети, які тримали курс на Одесу/Одеський район.
Варто зауважити, що тривога в Одеській області тривала від 07:49 до 08:15.
У Мережі публікують відео, на якому густий чорний стовп диму здіймається над місто.
Місцева влада станом на 08:27 не прокоментувала.
Нагадаємо, у ніч проти 24 червня на Харківщині пролунала низка вибухів.
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