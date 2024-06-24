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В Одесі лунають вибухи

В Одесі лунають вибухи

Вибух в Одесі. Ілюстративне / Фото: Associated Press

У Мережі публікують відео, на якому густий чорний стовп диму здіймається над місто.

Вранці у понеділок, 24 червня, в Одесі пролунали вибухи. Перед цим в області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.

Звуки вибухів пролунали одразу після тривоги.

Додамо, о 08:05 у Повітряних силах ЗСУ попереджували про ворожі ракети, які тримали курс на Одесу/Одеський район. 

Варто зауважити, що тривога в Одеській області тривала від 07:49 до 08:15. 

У Мережі публікують відео, на якому густий чорний стовп диму здіймається над місто.

Місцева влада станом на 08:27 не прокоментувала. 

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня на Харківщині пролунала низка вибухів.

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