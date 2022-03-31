Вимоги росіян на перемовинах постійно знижуються - Арестович

Арестович зазначив, що переговорна група добре справляється зі своєю роботою.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував переговорний процес між Україною та Росією, зазначивши, що представники країни-агресорки постійно знижують свої вимоги.

Про це Арестович заявив в ефірі проекту FREEДОМ.

"Вони дуже скромніють. Немає вже демілітаризації, немає вже денацифікації. Йде конструктив. І далі буде більше, бо ситуацію буде вирішено на полі бою. Переговори - це абсолютно окремий і важливий трек, який готує мирну угоду і, як ми розуміємо, ця угода, спираючись на заслуги ЗСУ, визначить подальший мир та подальшу підготовку до можливого другого раунду за кілька років, до якого ми маємо бути готові.

Від того, як будуть проведені ці переговори, залежить, як ми зустрінемо повоєнний світ, і як ми зустрічатимемо другий раунд великою мірою. Тому схема така: ЗСУ забезпечує нам переговорну позицію якнайкраще, а переговорна група переплавляє її у світ краще, ніж довоєнний", - заявив Арестович.

Також радник Єрмака зазначив, що українські переговорники значно покращили позиції країни.

"За результатами проміжної угоди у Стамбулі, яка ще має бути затверджена, ми, Україна, покращили всі свої позиції щодо переговорних ліній. Найпростіший приклад. Ми були позавчора нейтральною державою без гарантій, а після цієї проміжної угоди ми стали схожими на нейтральну державу, але вже з гарантіями. І так у кожному пункті я можу розповісти.

Це непроста річ, та переговорна група робить свою нелегку роботу і робить її добре, достатньо подивитися на ситуацію у російських пабликах.

Наскільки я чув за заявами наших переговорників, вони готують можливу зустріч президентів Зеленського та Путіна. А для цього треба підготувати рамкову угоду. Як ми розуміємо, на переговори їздять тоді, коли все вже більш-менш узгоджено та сторони розуміють, що є шанс на підписання", - додав він.

Нагадаємо, що Арестович прокоментував чутки про "можливий масований удар Росії" в ніч проти 1 квітня.

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